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Приметы и советы

Эксперты дали советы, как хранить сбережения

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперты дали советы, как хранить сбережения
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Эксперты рассказали, в чем хранить деньги во время кризиса.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская посоветовала большую часть денежных средств хранить на рублевых депозитах. Вклады относятся к безрисковым инструментам.

Второй инструмент в группе безрисковых — облигации федерального займа (ОФЗ). Как отметила финансовый консультант Татьяна Волкова, в кризисные периоды облигации становятся одним из самых выгодных финансовых инструментов. Так, весной 2022 года доходность по ним доходила до 35 процентов.

Заместитель руководителя по учебной и методической работе департамента финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, доцент, к. э. н. Юлия Грищенко посоветовала формировать сбережения в рублях и валюте «дружественных стран» — это может быть юань, дирхам, валюты стран СНГ.

Выбор валюты стоит осуществлять с учетом инфляции и курса по отношению к валютам других стран, передает aif.ru.

До этого экономист Александр Разуваев сообщил, что к концу года курс доллара будет ближе к 70 рублям. Ключевая ставка, по прогнозам эксперта, снизится до уровня в 5-6 процентов в следующем году, передает НСН.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.

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