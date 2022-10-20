Мужчина с двумя соучастниками избил своего родственника на юго-востоке столицы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина вместе с двумя соучастниками нанес своему родственнику тяжкие телесные повреждения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в четверг, 20 октября.

Известно, что инцидент произошел у подъезда жилого дома на Волгоградском проспекте из-за семейного конфликта. В разгар ссоры подозреваемый вместе с двумя сообщниками напали на мужчину и избили. Потерпевший был госпитализирован с множественными травмами. Вред здоровью пострадавшего врачи оценили как тяжкий.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемых недалеко от места преступления, на Волгоградском проспекте. Ими оказались трое жителей Московского региона в возрасте от 30 до 31 года.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Другой конфликт между близкими людьми произошел в Санкт-Петербурге. Во время застолья возлюбленные поссорились, в результате чего мужчина ударил женщину ногой в живот. В отместку за это гражданка взяла сковородку и забила обидчика до смерти.