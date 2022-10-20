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КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона и завербованных белорусов

Евгений Белоусов
В мире
КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона и завербованных белорусов
Фото: shutterstock

Украинского шпиона и двух завербованных им белорусов, а также бывшего подполковника СБУ задержал КГБ Белоруссии. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил глава комитета Иван Тертель.

— Задержан резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник, — заявил он.

По словам Тертеля, задержанные встречались в Одессе и в других городах третьих государств. КГБ также задержал множество украинцев, которых «забрасывали» на территорию страны.

Однако их в качестве жеста доброй воли отпустили обратно на Украину. Задержанный украинец создал на территории Белоруссию целую агентурную сеть, с помощью которой собирал информацию о белорусской армии и ее силовых структурах.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об измене государству и шпионаже, передает РИА Новости.

До этого Тертель заявил, что на Украине иностранные спецслужбы подготовили до 300 боевиков для захвата одного из райцентров Белоруссии. Глава КГБ добавил, что подготовка боевиков происходит также на польских и литовских базах.

Белоруссия Украина Шпионаж Задержания
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