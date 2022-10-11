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КГБ Белоруссии: На Украине подготовили до 300 боевиков для захвата райцентра республики

Евгений Жуков
В мире
КГБ Белоруссии: На Украине подготовили до 300 боевиков для захвата райцентра республики
Фото: Пресс-служба Совфеда

На Украине иностранные спецслужбы подготовили до 300 боевиков для захвата одного из райцентров Белоруссии. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам председателя комитета, подготовка боевиков происходит также на польских и литовских базах. Тертель считает, что страны коллективного Запада прорабатывают возможность применения тактического ядерного оружия.

— Здесь повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть, — подчеркнул политик.

До этого стало известно о существовании планов по осуществлению в Белоруссии серии терактов в связи с формированием совместной региональной группировки войск республики и Российской Федерации.

Недавно белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск.

Кроме того, 10 октября Лукашенко провел совещание с военными и силовиками.

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