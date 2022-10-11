КГБ Белоруссии заявил о подготовке терактов в стране из-за создания группировки войск с РФ

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Существуют планы по созданию в Белоруссии серии терактов в связи с созданием совместной региональной группировки войск республики и России. Об этом сообщил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель во вторник, 11 октября.

— Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников, — передает слова Тертеля ТАСС.

До этого сообщалось, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. Кроме того, 10 октября Лукашенко начал проводить совещание с военными и силовиками. Уточняется, что оно началось в 11:00 по московскому времени. В рамках встречи он заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии со стороны Украины.