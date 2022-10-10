Лукашенко сообщил о подготовке удара по Белоруссии со стороны Украины

Фото: Администрация президента РФ

По неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии со стороны Украины. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник, 10 октября.

— Как было заявлено, «мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». Мой ответ был прост: доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории, — отметил он.

Также Лукашенко сообщил о необходимости предпринять какие-либо действия для укрепления безопасности республики, учитывая быстро меняющеюся обстановку, передает Telegram-канал «Пул Перового».

До этого белорусский лидер заявил, что республика участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. По его словам, участие республики состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию страны, а также не допустить нанесения удара по Белоруссии под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Также Лукашенко рассказал, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней при условии, что руководство европейских стран искренне этого захочет.