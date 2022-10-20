Тишковец рассказал, когда закончится «автомобильная осень» в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

«Автомобильная осень» в столице закончится после второй пятидневки ноября, однако точный прогноз можно сделать только в начале месяца. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на 2 градуса теплее положенного, со второй пентады месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними — высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений, — сказал он.

В Telegram-канале Тишковец отметил, что на данный момент у автомобилистов есть еще несколько недель для езды на летней резине. С наступлением ноября будут предоставлены более точные сроки для смены колес.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что первый снег может выпасть в столице 24 октября. Метеоролог отметил, что погодное явление растает, а когда именно он ляжет на землю, пока говорить рано.