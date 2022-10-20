Около 200 электромобилей планируют выпустить на заводе «Москвич» в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На заводе «Москвич», который начнет функционировать в декабре, в 2022 году планируют выпустить 200 электромобилей. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Базовый партнер «КАМАЗ» будет помогать с точки зрения технологических и маркетинговых решений. Сначала займутся крупноузловой сборкой машин, а потом — более глубокой локализацией производства, — говорится в сообщении.

Всего до конца этого года «Москвич» выпустит 600 автомобилей. А уже в 2023 году количество выпускаемых заводом автомобилей вырастет до 50 тысяч, из которых 10–20 тысяч будут электрокарами, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

20 октября мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России — 2022» сообщил, что завод «Москвич» планируется запустить в декабре. По словам главы города, для того чтобы столица стала центром электромобилестроения, имеются все необходимые компетенции.