Сергей Собянин анонсировал запуск завода «Москвич» в декабре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Завод «Москвич» планируется запустить в декабре. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России — 2022».

— Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но тем не менее, я надеюсь, при помощи Министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», — отметил он.

По словам мэра, чтобы столица стала центром электромобилестроения, имеются все необходимые компетенции, пишет ТАСС.

В начале сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что руководство города планирует возобновить работу завода «Москвич» до конца текущего года.

До этого Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля. Кроме того, Собянин объявил о старте разработки собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».