Завод «Москвич» может возобновить работу к концу года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные власти планируют возобновить работу завода «Москвич» к концу года. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского финансового форума.

— Мы планируем возобновить работу (завода «Москвич» — прим.«ВМ») к концу года, и пока у нас все к этому планомерно идет, — сказал он.

Ефимов отметил снижение уровня продаж по авторынку почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. По его словам, никто не строит планов, которые «были ранее». Тем не менее на рынке наблюдается оживление с появлением новых автокомпаний, в том числе китайских, подчеркнул заммэра.

Он также назвал плюсом возобновление работы АвтоВАЗа.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля. Кроме того, Собянин объявил о старте разработки собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».

24 августа стало известно, что АО «Рено Россия» передало заводу «Москвич» права на одноименные товарные знаки.