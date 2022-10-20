Мужчина убил своего собутыльника и поджег квартиру в Подмосковье

Фото: СК РФ

В Подмосковье молодой человек убил своего собутыльника, после чего поджег квартиру и сбежал. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 20 октября.

По ее словам, убийство произошло 18 октября в квартире жилого дома в городе Краснозаводске городского округа Сергиев Посад. Во время застолья подвыпивший 19-летний местный житель поссорился с 53-летним знакомым. В разгаре конфликта молодой человек набросился на собутыльника и несколько раз ударил его по телу и голове. После этого зачинщик драки достал складной нож и ранил оппонента. От полученных травм знакомый злоумышленника скончался на месте.

Для того чтобы скрыть преступление, молодой человек вытащил тело погибшего на мусорную площадку у дома, после чего вернулся в квартиру и поджег ее.

На место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Тело пострадавшего обнаружили позже сотрудники коммунальных служб, когда выносили мусор.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Когда сотрудники правоохранительных органов начали отрабатывать круг общения погибшего, они смогли установить подозреваемого. Мужчину задержали по «горячим следам».

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал в подробностях обстоятельства совершенного преступления.

Другое убийство произошло в Подмосковье 14 октября. Мужчина связал бывшего ранее судимого ухажера своей сожительницы, вывез в лес и задушил.