ЕС ввел санкции против производителя беспилотников из Ирана за «поставки» в Россию

Фото: shutterstock

ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов этой страны. Об этом сообщили в «Официальном журнале ЕС» в четверг, 20 октября.

— Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС принял решение, что три физических лица и одна организация, связанные с поставками беспилотников России, должны быть включены в санкционный список ЕС, — говорится в документе.

Отмечается, что ограничительные меры были введены якобы за поставки вооружения в Россию. После этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем заявил, что республика не поставляет БПЛА в Россию для их использования на Украине, передает ТАСС.

Первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский также назвал дезинформацией данные о поставках в РФ иранских беспилотников. По его словам, целью такой кампании являются информационные удары сразу и по России, и по Ирану с использованием «надуманного предлога».