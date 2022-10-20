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Бывших сотрудников полиции осудили за избиение задержанного до смерти

Степан Жирнов
Происшествия
Бывших сотрудников полиции осудили за избиение задержанного до смерти
Фото: shutterstock

Бывших сотрудников полиции осудили в Томской области за причинение тяжких телесных повреждений задержанному, в результате которых он скончался в отделении. Об этом сообщили в пресс-службе СК в четверг, 20 октября.

Троих подсудимых признали виновными. Одного мужчину отправили в колонию строгого режима на 13 лет и 7 месяцев, еще двоих — на 13 лет.

Всех осужденных лишили званий и установили им запрет на занятие соответствующих должностей на три года. Помимо этого, суд удовлетворил иск сына погибшего в размере 2 миллионов рублей.

Мужчин осудили по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий».

По данным ведомства, преступление произошло в мае 2020 года в Бачкарском районе Томской области. Пьяные подсудимые, будучи сотрудниками полиции, избили местного жителя в отделении.

Они били его не только руками, но и резиновой дубинкой. После этого злоумышленники пришли в дом к другому жителю села, проникли внутрь, провели незаконный обыск, во время которого пытались найти наркотики, а также избили хозяина дома.

После чего они привезли потерпевшего в отдел и продолжили его избивать. От полученных травм мужчина скончался.

Другое убийство произошло в Подмосковье. 19-летний молодой человек убил 53-летнего собутыльника, после чего поджег квартиру и сбежал.

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