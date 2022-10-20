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Трасс «погорела»: кто может стать новым премьер-министром Великобритании

Игорь Синельников

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Трасс «погорела»: кто может стать новым премьер-министром Великобритании
Фото: flickr/number10gov

Лиз Трасс спустя полтора месяца после прихода на пост премьер-министра Великобритании заявила, что подаст в отставку. По ее словам, она неспособна справиться с возложенными на нее обязанностями в текущих реалиях. О том, кто может занять этот пост, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Почему Трасс уходит

Журавлев пояснил, что Лиз Трасс «погорела» на политике, направленной на серьезные перемены в экономике.

— Трасс решила использовать опыт Рональда Рейгана, который резко снизил налоги на бизнес и стал брать деньги в долг. Тогда и начался великий долг Америки. В результате бизнес из других стран побежал к нему, потому что у него налоговые условия лучше, через несколько лет появились новые предприятия и объем налоговых поступлений вырос. Но этот метод хорош для большой и привлекательной экономики. Англия как промышленная и торговая страна уже никому не интересна, — рассказал политолог.

Он отметил, что когда Трасс объявила эту программу, возникли проблемы и в социальной сфере. Это было связано с тем, что налоговое бремя на гражданах осталось, при этом фунт обвалился и цены стали расти. Члены партии Трасс поняли, что при таком премьере их в следующий раз просто не выберут, уверен Журавлев.

Кто станет новым премьером

Вероятным преемником Трасс может стать ее главный политический оппонент, предположил собеседник «ВМ».

— Может быть, новым премьер-министром станет министр экономики Риши Сунак — ее соперник на выборах лидера партии. Министр обороны уже заявил, что не будет претендовать. Он, конечно, может и передумать, но зачем-то он это сказал. Если придет министр экономики, нас ждет бурная внутренняя политика. Риши Сунак обещал в случае своего избрания экономические перемены. Он бизнесмен и как Трамп уверен: раз он свои деньги сделать смог, то и другим поможет, — пояснил эксперт.

При этом нельзя исключать, что пост премьер-министра займет кто-то из других членов правительства, заключил Журавлев.

Политологи Великобритания Лиз Трасс
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