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Times: Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра после отставки Трасс

Георгий Соланович
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Times: Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра после отставки Трасс
Фото: flickr/number10gov

Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс, сообщила газета Times в четверг, 20 октября.

Новость дополняется.

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