Около 3,5 тысячи заявок на работу в новых скоропомощных комплексах поступило в Москве

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Около 3,5 тысячи заявок на работу в новых стационарных комплексах скорой помощи поступило от специалистов в Москве. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила заместитель главы городского департамента здравоохранения Елена Ефремова.

— На сегодняшний день подано порядка 3,5 тысячи заявок. Основная масса желающих — это жители Москвы, Московской области и близлежащих регионов, но есть кандидаты и из других областей нашей большой страны, — сказала она.

Обратившиеся специалисты выразили желание начать работу в комплексах, которые будут открыты на базе шести крупнейших больниц столицы. В первую очередь речь идет о ГКБ имени Вересаева, Буянова, Боткина, Филатова, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ № 1 имени Пирогова, передает агентство городских новостей «Москва».

17 октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице начался третий этап отбора кандидатов на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах. Процесс выбора сотрудников будет проходить в несколько этапов.