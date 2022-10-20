Минцифры вынужденно приостановило программу подключения школ к Wi-Fi

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Минцифры вынужденно приостановило действие программы по подключению школ к сети Wi-Fi. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

— Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, — это Wi-Fi в школах, — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по бюджетной политике.

Министр добавил, что на данный момент к Сети подключено уже порядка девяти тысяч школ. По его словам, министерство проконтролирует ход реализации программы, отработает нюансы и по окончании работ вернется к рассмотрению дальнейшего внедрения Wi-Fi.

Соответствующая договоренность была обсуждена с министром просвещения Сергеем Кравцовым, передает РИА Новости.

До этого Минпросвещения России запретило учителям и родителям использовать WhatsApp* и другие иностранные мессенджеры в рамках образовательного процесса или на рабочих местах. При этом в ведомстве уточнили, что это касается исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.