Форум инновационных финансовых технологий Finopolis состоится в Москве в ноябре

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Московская область, Красногорск, Международная улица, 18 Карта всех событий

Правительство Москвы приняло решение о поддержке проведения форума инновационных финансовых технологий Finopolis. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в четверг, 20 октября.

— Постановление по этому вопросу подписал Сергей Собянин. Форум пройдет 10–11 ноября этого года, — говорится в сообщении.

Главная цель форума — популяризация и содействие внедрению инновационных технологий в финансовом секторе страны. Основной площадкой деловой и молодежной программы станет выставочный центр «Крокус Экспо».

Там, как уточняется, пройдет выставка финансовых технологий. Она будет реализована в формате цифрового города Finoland, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 октября стартовал Международный экспортный форум «Сделано в России». Деловая программа включит в себя около 40 деловых мероприятий, объединенных по различным направлениям.

Форум посетили мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава города уточнил, что столица продолжает содействовать и оказывать необходимую поддержку бизнесу.

Так, в 2017 году был создан Московский экспортный центр, а в 2019-м — центр «Моспром». За время своей работы специалисты помогли более чем 20 тысячам компаний.