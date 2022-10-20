Собянин и Мишустин посетили форум «Сделано в России — 2022»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр России Михаил Мишустин посетили Международный экспортный форум «Сделано в России — 2022», где осмотрели экспозицию столицы. Об этом сообщил глава города в четверг, 20 октября.

— По объему экспорта мы входим в топ-5 среди мегаполисов мира. В 2021 году московские производители поставили за рубеж товаров и услуг на общую сумму 17,4 триллиона рублей. Среди них высокотехнологичная продукция, товары повседневного спроса, наукоемкие услуги, — сказал мэр.

Собянин добавил, что город продолжает содействовать и оказывать необходимую поддержку бизнесу. Так, в 2017 году был создан Московский экспортный центр, а в 2019-м — центр «Моспром». За время своей работы специалисты помогли более чем 20 тысячам компаний.

Кроме того, столичные предприниматели активно участвуют в международных выставках, где у них появляется возможность продвинуть свою продукцию на зарубежный рынок. Москва в свою очередь выделяет субсидии и гранты для поддержки экспортеров, отметил мэр столицы в своем Telegram-канале.

В процессе посещения форума Сергей Собянин также сообщил, что в столице стало на 20 процентов больше предприятий, несмотря на уход с российского рынка ряда зарубежных брендов. Подобного результата удалось достичь благодаря принятым мерам поддержки и возросшему спросу на импортозамещение.