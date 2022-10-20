Собянин рассказал об увеличении числа предприятий в Москве, несмотря на уход ряда брендов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице стало на 20 процентов больше предприятий, несмотря на уход с российского рынка ряда зарубежных брендов. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на международном экспортном форуме «Сделано в России».

— Практически удвоились (за восемь месяцев 2022 года — прим. «ВМ») инвестиции в промышленность. Малые, крупные предприятия, АПК и так далее — все дает такую общую динамику. Количество предприятий стало не меньше, после того как ушли определенные бренды, а стало на 20 процентов больше, — сказал он.

Подобного результата удалось достичь благодаря принятым мерам поддержки и увеличившемуся спросу на импортозамещение. По словам главы города, сегодня в Москве примерно 14 тысяч предприятий. Они задействованы в пищевой сфере, фармацевтике, космическом строительстве и так далее, передает агентство городских новостей «Москва».

12 октября Сергей Собянин и правительство столицы одобрили законопроект о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В следующем году расходы на социальную сферу жизни составят половину затрат городского бюджета, или 2,1 триллиона рублей.