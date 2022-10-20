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В Госдуме пообещали выдворять иностранцев из России за пропаганду ЛГБТ

Георгий Соланович
Политика
В Госдуме пообещали выдворять иностранцев из России за пропаганду ЛГБТ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии внесли в Госдуму. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в четверг, 20 октября.

— Свои подписи под инициативой поставили представители всех думских фракций, проявив небывалое единодушие: всего под законопроектами стоят подписи почти 400 народных избранников, — написал Толстой в Telegram-канале.

Изменения, как уточняется, вносятся в статью 6.21 КоАП. Согласно документу, за пропаганду ЛГБТ в отношении россиян, если их действия не содержат уголовно наказуемого деяния, будут применяться штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, в отношении должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а юрлиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

За пропаганду нетрадиционных ценностей в интернете или СМИ законопроектом предлагается установить штраф от 100 до 200 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, а для юрлиц — от 1 до 4 миллионов рублей.

Аналогичная система штрафов предусмотрена документом за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Исключение составляет штраф для юрлиц — он составит от 1 до 2 миллионов рублей.

Штрафы также предусмотрены за распространение информации, которая может вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

Иностранцев, пропагандирующих ЛГБТ-ценности, будут выдворять из России. Кроме того, в их отношении будет предусмотрен штраф в размере до 800 тысяч рублей, передает ТАСС.

17 октября масштабные парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, прошли в Госдуме.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин тогда подчеркнул, что данный вопрос очень важен, поскольку в Госдуму поступает огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, «разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности».

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