Суд Санкт-Петербурга признал геноцидом блокаду Ленинграда

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Санкт-Петербургский городской суд в открытом процессе признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск об установлении факта, имеющего юридическое значение, был подан прокурором города Виктором Мельником 8 сентября — в день 81-й годовщины полного окружения Ленинграда. Материалы дела составили 59 томов, в их числе были документы с грифом секретности, а также фото- и видеоматериалы.

На процессе выступили четверо жителей блокадного города, а также 12 специалистов из различных научных, образовательных и музейных организаций. Прокуратура установила, что общее число жертв блокады составило не менее 1 093 842 человек, а сумма ущерба городу превысила 35 триллионов рублей, говорится в сообщении.

В начале октября польский министр иностранных дел Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, который она причинила Польше во время Второй мировой войны. Документ выражает убежденность польской стороны в том, что Варшава и Берлин должны урегулировать вопросы о возмещении ущерба.

Позднее представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что ФРГ получила от Польши ноту с требованием выплаты репараций и в скором времени изучит ее. Он также заметил, что позиция Германии по репарациям ясна и известна Варшаве.