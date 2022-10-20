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Пожар произошел в доме на северо-западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Пожар произошел в доме на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Большая Набережная, 9 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на Большой набережной в СЗАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС в четверг, 20 октября.

При этом источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел в результате возгорания оконной рамы на площади в один квадратный метр. Вскоре огонь был ликвидирован, пострадавших при пожаре нет.

7 октября около 150 человек эвакуировали из-за возгорания в бизнес-центре на северо-востоке Москвы. Как уточняется, горели мебель и офисная техника на цокольном этаже.

8 октября в Можайском районе произошел пожар в квартире жилого дома. Инцидент, как уточняется, случился на Барвихинской улице в доме 8, корпус 2. По словам собеседника «ВМ», пожарными был спасен один пострадавший.

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