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Путин поручил рассмотреть вопрос создания нового национального рейтинга вузов

Георгий Соланович
Общество
Путин поручил рассмотреть вопрос создания нового национального рейтинга вузов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил к 15 ноября рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга вузов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 20 октября.

— Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования, — отмечается на сайте Кремля.

Помимо этого, к 15 ноября Минобрнауки совместно с Минвостокразвития нужно проработать допмеры, направленные на повышение мобильности студентов старших курсов в рамках взаимодействия с университетами Дальнего Востока.

Наконец, ведомствам поручено рассмотреть вопрос о наделении набсоветов вузов дополнительными полномочиями по управлению, а также подумать над созданием кампусов для учащихся в рамках мастер-планов городов Дальнего Востока.

В августе сообщалось, что в рейтинг «Три миссии университета» в 2022 году включены вузы 103 стран мира, в том числе 146 учебных заведений из России.

При этом первенство среди российских образовательных учреждений занимает МГУ имени Ломоносова, который занял 18-ю позицию среди мировых вузов. Отмечается, что в целом в Москве функционируют 37 вузов с высоким уровнем подготовки будущих специалистов.

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