Адвокат заявил о возбуждении нового уголовного дела против Навального

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Против блогера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело по обвинению в экстремизме. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

— Да, уголовное дело возбуждено. Против него давно расследуют дело об экстремизме, новое объединили с ним в одно производство, — сказал защитник.

По словам адвоката, Навальному вменяются пропаганда экстремизма и терроризма, финансирование экстремистской деятельности, а также реабилитация нацизма. Сколько времени займет расследование дела, пока неизвестно, передает РИА Новости.

В мае Мосгорсуд признал законным приговор Навальному по новому делу об оскорблении суда и о мошенничестве. Сторона обвинения заявила, что приговор не подлежит изменению.

В январе прошлого года Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. На тот момент, будучи дважды условно осужденным, он находился в розыске за многократное нарушение условий наказания в рамках дела «Ив Роше». В феврале 2021 года суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок.