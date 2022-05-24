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Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному

Полина Долганова
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному
Фото: АГН Москва

Мосгорсуд признал законным приговор Алексею Навальному по новому делу об оскорблении суда и о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 24 мая.

В соответствии с приговором Навального переведут в колонию строгого режима. До настоящего времени он отбывал наказание в покровской колонии общего режима. В ходе заседания сторона защиты просила отменить приговор.

Сторона обвинения, в свою очередь, заявила, что приговор не подлежит изменению.

В январе прошлого года Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. На тот момент, будучи дважды условно осужденным, он находился в розыске за многократное нарушение условий наказания в рамках дела «Ив Роше». В феврале 2021 года суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок.

О том, что в отношении Навального возбудили новое уголовное дело, стало известно 3 февраля.

22 марта Алексея Навального приговорили к девяти годам в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважительном отношении к суду.

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