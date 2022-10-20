Таксиста в Москве отправили в СИЗО за попытку изнасиловать спящую пассажирку

Фото: shutterstock

Останкинский районный суд отправил в СИЗО таксиста, обвиняемого в покушении на изнасилование пассажирки в СВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова в четверг, 20 октября.

Так, судом было удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 19 декабря.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Ночью 10 октября шофер на улице Академика Королева заметил, что его пассажирка уснула в салоне машины. Попытавшись воспользоваться беззащитным состоянием жертвы, злоумышленник перебрался на заднее сиденье автомобиля и начал домогаться до женщины, а после попробовал изнасиловать ее.

Пострадавшая проснулась и, оказав активное сопротивление, сбежала из машины. Сразу после этого женщина обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера». Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний мужчина. Его причастность была подтверждена в результате проведенных следственных действий.