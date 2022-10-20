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Жителю Хамовников бесплатно заменили радиаторы отопления по указу Мосжилинспекции

Георгий Соланович
Город
Жителю Хамовников бесплатно заменили радиаторы отопления по указу Мосжилинспекции
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 19 Карта всех событий

Управляющая компания жилого дома в районе Хамовники бесплатно заменила радиаторы отопления в одной из квартир после указа Мосжилинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 октября.

Житель обратился в Мосжилинспекцию по вопросу неудовлетворительного состояния батарей. Они были установлены 60 лет назад и стали протекать, однако управляющая компания дома отказалась производить замену.

— В рамках рассмотрения обращения жилищные инспекторы провели выездное обследование и выявили нарушения... Поскольку в данном случае приборы отопления являются элементом общедомовой системы отопления и не имеют отключающей запорной арматуры, то ответственность по их замене лежит на управляющей организации, — пояснили в ведомстве.

Специалисты Мосжилинспекции объявили управляющей компании предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства и прав собственника, после чего организация бесплатно установила новые радиаторы. В данный момент система отопления работает исправно.

До этого сообщалось, что житель района Фили-Давыдково по требованию Мосжилинспекции исправил ошибки самовольной перепланировки. Он демонтировал на газифицированной кухне дверь, объединив помещение с жилой зоной.

Отопление Жилье Район Хамовники Мосжилинспекция
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