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Зеленский ввел санкции против Тодоренко, Лорак, Повалий и Седоковой

Георгий Соланович
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Зеленский ввел санкции против Тодоренко, Лорак, Повалий и Седоковой
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства в четверг, 20 октября.

Рестрикции наложены на пять лет и включают в себя 15 ограничительных мер, в том числе блокировку активов, запрет на торговые операции и вывод капитала из страны, аннулирование лицензий, разрешений и госнаград, запрет на участие в приватизации и аренде, приобретение земельных участков, передает ТАСС.

12 октября Зеленский подписал указ о блокировке активов бывшего президента республики Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски.

Под санкции также попали член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Павел Лебедев и владелец группы компаний «Газ Украина» и медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко. Активы всех попавших под рестрикции лиц были заблокированы на десять лет.

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