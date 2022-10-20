Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Наел хомячью пачку»: Солнцев высмеял располневшего Баскова

Евгений Белоусов
Общество
«Наел хомячью пачку»: Солнцев высмеял располневшего Баскова
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телезрителям будет непросто смотреть новогодние «Голубые огоньки» из-за «располневшего» певца Николая Баскова. Об этом заявил блогер Рустам Солнцев.

— Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую «хомячью пачку». Страшно смотреть просто, — признался блогер.

Однако Солнцев винит в упадке актуальности «Голубых огоньков» не только Баскова. Так, по его мнению, никому не будут интересны и певцы Лариса Долина с Филиппом Киркоровым.

В Новый год, скорее всего, будет «нарезка из старого серпантина, которую и покажут», передает слова Солнцева Teleprogramma.pro.

В последнее время не только отечественные знаменитости стали набирать вес. Так, в августе американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон буквально напугал фанатов своей полнотой.

Поклонники решили, что популярный певец дошел до такого состояния из-за многочисленных обвинений в домогательствах от бывших возлюбленных. Так, среди пострадавших — актриса Эсме Бьянко и еще несколько моделей.

Знаменитости Лишний вес Николай Басков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте