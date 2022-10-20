«Наел хомячью пачку»: Солнцев высмеял располневшего Баскова

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Телезрителям будет непросто смотреть новогодние «Голубые огоньки» из-за «располневшего» певца Николая Баскова. Об этом заявил блогер Рустам Солнцев.

— Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую «хомячью пачку». Страшно смотреть просто, — признался блогер.

Однако Солнцев винит в упадке актуальности «Голубых огоньков» не только Баскова. Так, по его мнению, никому не будут интересны и певцы Лариса Долина с Филиппом Киркоровым.

В Новый год, скорее всего, будет «нарезка из старого серпантина, которую и покажут», передает слова Солнцева Teleprogramma.pro.

В последнее время не только отечественные знаменитости стали набирать вес. Так, в августе американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон буквально напугал фанатов своей полнотой.

Поклонники решили, что популярный певец дошел до такого состояния из-за многочисленных обвинений в домогательствах от бывших возлюбленных. Так, среди пострадавших — актриса Эсме Бьянко и еще несколько моделей.