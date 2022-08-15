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Сильно располневший Мэрилин Мэнсон напугал поклонников

Лейла Алиева
Общество
Сильно располневший Мэрилин Мэнсон напугал поклонников
Фото: Zuma\TASS

Американского рок-певца Мэрилина Мэнсона, который прогуливался со своей женой Линдси Юсич, с трудом узнали местные папарацци.

На снимке видно, что артист набрал пару лишних килограммов.

Сильно располневший Мэрилин Мэнсон напугал поклонников Фото: dailymail.co.uk

По мнению фанатов, Мэнсон дошел до такого состояния из-за многочисленных обвинений в домогательствах от бывших возлюбленных. Так, среди пострадавших — актриса Эсме Бьянко и еще несколько моделей. При этом бывшая супруга звезды Дита фон Тиз встала на его сторону и опровергла все обвинения в сторону Мэнсона, пишет Пятый канал.

До этого российская визажистка Гоар Аветисян рассказала, как похудела на 300 килограммов. По ее словам, она долго боролась с лишним весом. Ради этого звезде пришлось лечь под нож хирурга, но некоторые поклонники обесценивают старания знаменитости и пишут негативные комментарии. Однако Гоар помогли только жесткие диеты, постоянные ограничения и активный образ жизни.

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