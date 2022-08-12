«Операция не сделает вас худой»: Гоар Аветисян рассказала о похудении на 300 килограммов

Фото: telegram/goar_avetisyan7

Российская визажистка Гоар Аветисян долго боролась с лишним весом, ей удалось сбросить 300 килограммов.

Ради этого ей пришлось лечь под нож хирурга, но некоторые поклонники обесценивают старания знаменитости и пишут негативные комментарии. По словам Гоар, ей помогли только жесткие диеты, постоянные ограничения и активный образ жизни.

После первой операции вес 90 килограммов визажистку все равно не устраивал. При этом ее не устраивали отеки, возникшие из-за сложной процедуры, и спустя время лишние сантиметры в талии и бедрах не покидали ее. Однажды она поняла, что операция лишь скорректировала некоторые места, но тело не стало меньше.

В этот момент знаменитость решила начать вести здоровый образ жизни, наладила питание и полюбила спорт. Благодаря активным тренировкам и специальной диете Гоар удалось добиться тела своей мечты.

— Если кто-то думает, что операция может все решить, сделать вас худой, вы глубоко ошибаетесь, это далеко не так. Даже если вам уберут тонны жира, у вас он снова появится, если наберете вес. Поверьте мне, человеку, который перепробовал сотни диет и суммарно скинул более 300 килограммов за все время, — цитирует визажистку StarHit.

До этого в Сети возникли ожесточенные споры вокруг фото голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон на яхте. Некоторые поклонники актрисы удивились ее внешнему виду: кто-то посчитал бикини на ней «бабушкиным», другие стали называть звезду фильмов «Марвел» толстой и призывать к похудению.