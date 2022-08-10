В Сети возникли ожесточенные споры вокруг фото Скарлетт Йоханссон на яхте

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон попалась папарацци в купальнике, а сделанные репортерами фото вызвали оживленные споры в социальных сетях. Снимки были опубликованы в одном из американских изданий.

Папарацци застали 37-летнюю артистку во время отдыха на яхте неподалеку от побережья Хэмптона, штат Вирджиния, США. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в компании супруга Колина Джоста. Йоханссон одета в пляжный раздельный комплект красного цвета, низ которого являл собой плавки на высокой посадке.

Некоторые поклонники актрисы удивились ее внешнему виду, о чем принялись писать в комментариях под материалом, передает Lenta.ru. Кто-то посчитал бикини «бабушкиным», другие стали называть звезду фильмов «Марвел» толстой и призывать к похудению.

При этом среди фанатов нашлись и те, кто поддержал Йоханссон, написав, что артистка выглядит великолепно, а бикини ей очень идет. Поклонники назвали ее красивой и естественной, особенно после родов, которые состоялись несколько месяцев назад.

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