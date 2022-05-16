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Селена Гомес пришла на американское телешоу в поисках жениха

Егор Провоторов
Общество
Селена Гомес пришла на американское телешоу в поисках жениха
Селена Гомес

Известная американская актриса и певица Селена Гомес призналась, что пришла на телешоу Saturday Night Life в том числе с целью повысить свои шансы на то, чтобы найти достойного жениха. Она пошутила, что сейчас готова принять рядом с собой абсолютно «кого-угодно».

Дебют артистки в качестве ведущей SNL состоялся в минувшую субботу, 14 мая. Знаменитость успела сменить несколько различных образов и пошутила на тему своей личной жизни. Он напомнила, что по-прежнему одинока, и наслышана, что вечернее телешоу является отличным местом, чтобы попробовать найти свою любовь.

К примеру, актриса Эмма Стоун именно на этом шоу встретила своего мужа Дейва МакКери, а артистка Скарлетт Йоханссон встретила своего супруга Колина Жоста. Гомес хочет пойти по их стопам, поскольку не готова пользоваться сервисами для знакомств, пишет издание «Актуальные новости».

Артисты Джеймс Остин Джонсон и Кайл Муни вызвались пригласить знаменитость на свидание, однако та едко напомнила им, что они оба уже находятся в долгосрочных отношениях и женаты на своих возлюбленных.

Накануне стало известно, что российские артисты кино и театра Полина Максимова и Роман Маякин сыграли свадьбу, узаконив свои романтические отношения.

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