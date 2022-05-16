Российская актриса Полина Максимова вышла замуж

Фото: Из личного архива Полины Максимовы

Российские артисты кино и театра Полина Максимова и Роман Маякин сыграли свадьбу, узаконив свои романтические отношения. Кадрами с церемонии бракосочетания актер поделился с поклонниками на одной из страниц в социальных сетях в воскресенье, 15 мая.

Совместный с новоиспеченной супругой снимок Маякин подписал словами «В добрый путь». Звезда сериала «Деффчонки» выбрала для свадьбы традиционное платье белого цвета с открытой зоной декольте, пишет издание «Актуальные новости».

Жених же облачился в классический черный костюм, дополнением образа для него послужила шляпа на голове. В комментариях подписчики Маякина принялись активно поздравлять молодоженов, выражая надежду на то, что новобрачных ждут долгие годы счастливой совместной жизни.

Артисты вместе снимались в телесериале «257 причин, чтобы жить», где Максимова сыграла главную роль, тогда как ее теперь уже муж был экранным начальником. При этом некоторые поклонники Маякина задаются вопросом, не является ли это фото розыгрышем, а их кумиры так подогревают интерес к своему новому проекту.

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