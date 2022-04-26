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«Скоро стану бабушкой»: Сябитова сообщила о беременности дочери

Анастасия Колоскова

Общество
«Скоро стану бабушкой»: Сябитова сообщила о беременности дочери
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телевизионная сваха Роза Сябитова скоро станет бабушкой. Первого внука ведущей подарит ее 30-летняя дочь. Об этом рассказала сама звезда шоу «Давай поженимся».

По словам телеведущей, в настоящее время родственники выбирают роддом, в котором должен появиться на свет малыш.

— Орден народной бабушки скоро получу! Скоро стану бабушкой! А Ксюнечка (дочь Сябитовой — прим. «ВМ») скоро станет мамой. Сейчас ищем роддом. Ксения будет самой замечательной мамой! Такие у нас новости, — приводит слова Сябитовой издание 7Дней.ру.

Ксения замужем за инженером-технологом Максимом Шевченко. Пара поженилась два года назад. После свадьбы дочь Сябитовой взяла фамилию мужа.

В марте Роза Сябитова опубликовала в соцсетях архивное фото. В запечатленной на снимке стройной девушке, которая позирует на мероприятии с танцами, поклонники с трудом узнали телеведущую. Фотографию телесваха сопроводила длинным постом, в котором рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на ее долю, когда ей было «немного за тридцать».

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