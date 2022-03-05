«Немного за тридцать»: Роза Сябитова поделилась снимком из молодости

Фото: instagram/syabitova_roza

Сваха и ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова опубликовала в соцсетях архивное фото и рассказала, через какие тяжелые испытания ей пришлось пройти в молодости.

В запечатленной на снимке стройной девушке, которая позирует на мероприятии с танцами, поклонники с трудом узнали телеведущую. Фотографию телесваха сопроводила длинным постом, в котором рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на ее долю, когда ей было «немного за тридцать».

— Муж, устроенный быт, налаженный бизнес, успех и всеобщее внимание. Все рассыпалось в одно мгновение, как карточный домик… От инфаркта умирает муж, криминальные структуры отбирают бизнес, друзья и знакомые, которых совсем недавно было хоть пруд пруди, исчезают, подобно пене на морском берегу. Как жить дальше? — написала Сябитова в Instagram-аккаунте.

По ее словам, этим рассказом она хотела поддержать своих подписчиков в неспокойное время и подарить надежду, что все будет хорошо.

Фото: instagram.com / @syabitova_roza

До этого Сябитова рассказала о своих интимных отношениях. 60-летняя телеведущая не замужем, однако, по ее словам, у нее регулярная половая жизнь.

Роза Сябитова была замужем дважды. Первый раз она вышла за Михаила Сябитова, родила от него двух детей, однако супруг скончался от инфаркта в 1993 году. В 2008 году она вышла замуж во второй раз: на съемках передачи «Давай поженимся» она познакомилась с одним из участников, Юрием Андреевым. После развода Сябитова рассказала, что муж ее избивал. Супруги развелись в 2011 году.

Сваха говорит, что, несмотря на неудачу в отношениях, в мужчинах она не разочаровалась.