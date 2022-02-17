«Не хочу с пожилыми»: Роза Сябитова рассказала о сексе после 60 лет

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Сваха и ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала о своих интимных отношениях.

60-летняя телеведущая не замужем, однако, по ее словам, у нее регулярная половая жизнь.

— Все регулярно и по договоренности! Есть друг такой, которого все устраивает. В личной жизни все в порядке и все устраивает! — сказала Сябитова в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».

При этом называть имя своего друга по интересам она не стала.

— С молодыми весело, круто и тело хорошее, но это как будто с ребенком… Минута удовольствия, а потом самой как-то стыдно. А с моими пожилыми ровесниками скучновато. Я держу свое тело в форме, делаю процедуры, делала пластические операции, поэтому я не хочу спать с пожилыми, — призналась сваха.

Роза Сябитова была замужем дважды. Первый раз она вышла за Михаила Сябитова, родила от него двух детей, однако супруг скончался от инфаркта в 1993 году. В 2008 году она вышла замуж во второй раз: на съемках передачи «Давай поженимся» она познакомилась с одним из участников, Юрием Андреевым. После развода Сябитова рассказала, что муж ее избивал. Супруги развелись в 2011 году.

Сваха говорит, что, несмотря на неудачу в отношениях, в мужчинах она не разочаровалась.

— Я всегда говорю своим девочкам: «Если вас обманули на рынке, это не значит, что вы на рынок больше не пойдете. Это значит, что в следующие разы вы будете аккуратными и осторожными». Не нужно никакого самомнения, и надо смотреть, что каждый возраст диктует свои правила. В моем возрасте, например, неприлично заводить молодых любовников, — сказала телеведущая.

Она призналась, что заводить серьезных отношений с мужчинами не планирует и хочет направить все свои силы на благоустройство загородного дома и на воспитание будущих внуков.

Сябитова также рассказала, какие отношения ее связывают с Ларисой Гузеевой.