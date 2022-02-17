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«Глотку порву»: Роза Сябитова рассказала, почему не дружит с Ларисой Гузеевой

Анна Михалюк

Общество
«Глотку порву»: Роза Сябитова рассказала, почему не дружит с Ларисой Гузеевой
Фото: YouTube / Super!

Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, в каких отношениях она находится со своей коллегой по проекту, актрисой Ларисой Гузеевой.

— Мы с ней не дружим, потому что она — умничка! Она не любит, когда я так говорю, но она — мой учитель, мой сенсей! Она в самом начале сказала: «Девочки, не дружим! У нас бабский коллектив, давайте нести это все в программу», — пояснила сваха в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сябитова отметила, что они могут поздравить друг друга с праздниками и справиться о состоянии здоровья. При этом, когда Гузеева летом 2021 года сильно заболела ковидом, сваха старалась не вмешиваться в ситуацию и лишний раз не узнавать, как дела у актрисы.

— Зачем звонить человеку? Она все равно болеет. Не надо звонить близким, потому что они сами в шоке. Я просто ждала, молилась и верила. И, слава богу, у Лариски хороший иммунитет, она поправилась. Мы не дружим. Мы — семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы — не можете. За нее глотку порву! — высказалась Сябитова.

Она рассказала, что за все время съемок шоу серьезных конфликтов между ними не возникало, но если случаются небольшие ссоры, то коллеги просят друг у друга прощения за кадром и обмениваются презентами.

Лариса Гузеева рассказала, что после коронавируса испытывает ментальные проблемы.

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