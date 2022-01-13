«Кукушка отъехала»: Гузеева пожаловалась на проблемы из-за COVID-19
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Ведущая проекта «Давай поженимся» Лариса Гузеева призналась, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за последствий коронавируса.
— У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, — рассказала она.
Журналистка уточнила, что у нее немотивированная агрессия. Настроение Гузеевой, по ее словам, так сильно колеблется, что она перестает себя контролировать, отмечает Пятый канал.
Гузеева была госпитализирована в Коммунарку 27 сентября 2021 года из-за резкого ухудшения самочувствия. Позже телеведущая подтвердила, что у нее выявили COVID-19.
После своей выписки из больницы Лариса Гузеева поделилась с поклонниками мыслями о том, что болезнь заставила ее пересмотреть свои взгляды на жизнь. По словам телеведущей, человек живет один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым ко всему.
Гузеева заявила, что быть взрослым — означает отвечать самому за себя. Также артистка выразила благодарность всему медицинскому персоналу, работающему в Коммунарке.