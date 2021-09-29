«Мне страшно»: Лариса Гузеева подтвердила, что заболела коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что заболела коронавирусом. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Звезда призналась, что у нее действительно диагностировали «эту гадость».

— Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно, — написала ведущая.

Она также поблагодарила всех за понимание.

О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября. Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что актрису на скорой помощи увезли в Коммунарку. Сообщалось, что тесты на коронавирус у телеведущей показывали отрицательный результат, а возможной причиной госпитализации называли стресс.

Позже медики выявили у нее COVID-19. При этом ей сделали КТ, которое не показало поражение легких. Представители СМИ выяснили, что Гузеева лежит в отдельной палате и принимает успокоительные.