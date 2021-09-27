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У госпитализированной Гузеевой подтвердился коронавирус

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
У госпитализированной Гузеевой подтвердился коронавирус
Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

У актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой медики подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщило издание Life со ссылкой на источник.

Отмечается, что ранее артистке сделали КТ, которое не показало поражения легких.

О госпитализации Ларисы Гузеевой стало известно 27 сентября. Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что актрису на скорой помощи увезли в Коммунарку. Сообщалось, что тесты на коронавирус у телеведущей показывали отрицательный результат, а возможной причиной госпитализации называли стресс.

Представители СМИ выяснили, что Гузеева лежит в отдельной палате и принимает успокоительные.

Последние несколько недель российская актриса и телеведущая провела на море. Кадрами со своего отдыха она периодически делилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Однако накануне звезда опубликовала в Stories фото из больничной палаты.

До этого, 25 сентября, стало известно, что журналист и телеведущий Дмитрий Киселев проведет эфир впервые после перенесенной коронавирусной инфекции.

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