Киселев 26 сентября впервые проведет эфир после перенесенного COVID-19

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Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев проведет эфир после перенесенной болезни. Он переболел коронавирусом и был госпитализирован. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба телеканала «Россия 1».

Эфир состоится 26 сентября, передает ОСН.

До этого телеведущий впервые в жизни пропустил эфир. Вместо него 19 сентября «Вести недели» провел журналист Игорь Кожевин.

Киселев сообщил о своем выздоровлении 20 сентября. Он отметил, что его ПЦР-тесты выдают отрицательный результат.

Незадолго до попадания в больницу он вакцинировался и призвал сделать то же самое и всех остальных. Киселев отметил, что без препарата «Спутник V» он бы «хрипел» в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой.

7 сентября телеведущий рассказал «Вечерней Москве», что у него зафиксировали поражение легких менее 50 процентов. Его тест на COVID-19 оказался положительным только в понедельник, 6 сентября.

Родственники телеведущего повторно сдали ПЦР-тесты, первичные показали отрицательный результат. При этом у них наблюдались симптомы простуды, заключил Киселев.