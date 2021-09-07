Телеведущий Киселев рассказал о состоянии после госпитализации с COVID-19

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Телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом, у него зафиксировали поражение легких менее 50 процентов. Об этом он сам сообщил «Вечерней Москве» во вторник, 7 сентября.

— Чувствую себя нормально, не в реанимации и хороший ответ на лечение. Надеюсь, все нормально будет. Уже в субботу–воскресенье я себя плохо чувствовал, с трудом провел программу, честно говоря, но тест на коронавирус оказался положительным только в понедельник, — рассказал журналист.

После этого Киселев поехал в больницу, где у него зафиксировали поражение легких менее 50 процентов. Родственники телеведущего повторно сдают ПЦР-тесты, первичные показали отрицательный результат. При этом у них на данный момент наблюдаются симптомы простуды, заключил Киселев.