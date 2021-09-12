Телеведущий Киселев впервые в жизни пропустит эфир из-за COVID-19

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Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев признался, что из-за коронавируса впервые в жизни пропустит эфир.

— Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье (12 сентября — прим. «ВМ») вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице, — рассказал он.

Киселев также подчеркнул, что чувствует себя намного лучше. Незадолго до попадания в больницу он вакцинировался, а теперь призывает сделает то же самое и всех остальным.

Без препарата «Спутник V» он бы «хрипел» в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой, приводит слова Киселева портал «Невские Новости».

7 сентября телеведущий рассказал «Вечерней Москве», что у него зафиксировали поражение легких менее 50 процентов. Тест на COVID-19 оказался у него положительным только в понедельник, 6 сентября.

На тот момент его родственники ощущали симптомы простуды. При этом их первичные ПЦР-тесты показали отрицательный результат.