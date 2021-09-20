Дмитрий Киселев выздоровел после коронавируса

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Телеведущий Дмитрий Киселев выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в понедельник, 20 сентября.

Журналист отметил, что его ПЦР-тесты выдают отрицательный результат, передает РИА Новости.

Незадолго до попадания в больницу он вакцинировался, и призвал сделать то же самое и всех остальных. Киселев отметил, что без препарата «Спутник V» он бы «хрипел» в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой.

7 сентября телеведущий рассказал «Вечерней Москве», что у него зафиксировали поражение легких менее 50 процентов. Тест на COVID-19 оказался у него положительным только в понедельник, 6 сентября.

После этого Киселев поехал в больницу, где у него зафиксировали поражение легких менее 50 процентов. Родственники телеведущего повторно сдали ПЦР-тесты, первичные показали отрицательный результат. При этом у них наблюдались симптомы простуды, заключил Киселев.