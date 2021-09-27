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СМИ: Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку

Полина Долганова

Общество
СМИ: Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Последние несколько недель российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева провела на море. Кадрами со своего отдыха она периодически делилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Однако накануне звезда опубликовала в Stories фото, на котором она лежит в больничной палате. Подписчики не придали этому особого значения, так как многие представители шоубизнеса нередко проходят обследования и сдают анализы в престижных медицинских учреждениях.

27 сентября журналисты со ссылкой на источники сообщили, что Гузееву на скорой помощи увезли в Коммунарку. Сообщается, что тесты на коронавирус у телеведущей показывают отрицательный результат. Возможной причиной госпитализации стал стресс.

К настоящему моменту журналистам удалось выяснить, что Гузеева лежит в отдельной палате и принимает успокоительные. Ее состояние пришло в норму, пишет «КП».

До этого, 25 сентября, стало известно, что журналист и телеведущий Дмитрий Киселев проведет эфир впервые после перенесенной коронавирусной инфекции. 7 сентября телеведущий рассказал «Вечерней Москве», что у него зафиксировали поражение легких менее 50 процентов. Его тест на COVID-19 оказался положительным только в понедельник, 6 сентября. Киселев сообщил о своем выздоровлении 20 сентября. Он отметил, что его ПЦР-тесты выдают отрицательный результат.

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