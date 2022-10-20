Музей Победы покажет около 20 фильмов по Пушкинской карте до конца года

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Зрители кинотеатра «Поклонка» при Музее Победы смогут до конца года бесплатно посмотреть около 20 российских картин по «Пушкинской карте». Об этом сообщили в пресс-службе музея в четверг, 20 октября.

— В прокате уже идут несколько лент — это романтическая комедия «Лавстори», семейный фильм о приключениях подростка «Иван Семенов — школьный переполох!», историческая драма по одноименному роману Алексея Иванова «Сердце Пармы» и триллер «Плакать нельзя!», — говорится в сообщении.

Помимо этого, зрители в ноябре и декабре смогут увидеть фэнтези-фильм «Волшебники», мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив» и другие картины.

До этого сообщалось, что в «Поклонке» с 20 по 23 октября пройдет XXII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».

В рамках фестиваля состоится дебют фильма «Выход», который рассказывает о природных катаклизмах. Также гостям покажут кинокартину «Женя и Ваня на краю света», а вместе с фильмом «Ладно хорошо, Пинега» они совершат путешествие в северные поселения.