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США испытывают серьезные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, а оборонно-промышленная база страны разрушена. Об этом заявил член Палаты представителей Майкл Маккол.

— Я думаю, что в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро, — заявил Маккол в эфире телеканала Newsmax.

По словам конгрессмена, из-за снижения военного потенциала США уже три года не поставляют вооружение Тайваню. Кроме того, считает он, проблемы наблюдаются и в отношении снабжения армии Украины.

Так, отметил чиновник, новые ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через несколько лет. Маккол заключил, что в результате разрушения оборонно-промышленного комплекса США проблемы возникли и внутри страны.

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