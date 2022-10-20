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В Конгрессе заявили, что оборонно-промышленный комплекс США разрушен

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Конгрессе заявили, что оборонно-промышленный комплекс США разрушен
Фото: Unsplash

США испытывают серьезные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, а оборонно-промышленная база страны разрушена. Об этом заявил член Палаты представителей Майкл Маккол.

— Я думаю, что в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро, — заявил Маккол в эфире телеканала Newsmax.

По словам конгрессмена, из-за снижения военного потенциала США уже три года не поставляют вооружение Тайваню. Кроме того, считает он, проблемы наблюдаются и в отношении снабжения армии Украины.

Так, отметил чиновник, новые ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через несколько лет. Маккол заключил, что в результате разрушения оборонно-промышленного комплекса США проблемы возникли и внутри страны.

В американском журнале National Interest предположили, что без военной помощи США и НАТО «Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяца». А как обстоят дела с запасом сил у самого Североатлантического альянса и как долго он еще сможет поддерживать Незалежную — в материале «Вечерней Москвы».

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