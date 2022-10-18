Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ресурсы исчерпаны»: как долго НАТО сможет помогать Украине

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Ресурсы исчерпаны»: как долго НАТО сможет помогать Украине
Фото: flickr.com/nato

В американском журнале National Interest предположили, что без военной помощи США и НАТО «Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяца». А как обстоят дела с запасом сил у самого Североатлантического альянса и как долго он еще сможет поддерживать Незалежную? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответили военные эксперты.

— В реальности ресурсы НАТО практически исчерпаны. Речь идет как о советском вооружении (со складов бывших стран — членов Организации Варшавского договора — прим. «ВМ»), так и о натовском, — полагает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, запасы оружия и боеприпасов западных стран расходуются на Украине быстрее, чем их успевают производить. Из-за этого страны-«помощники» уже сейчас изымают вооружение из своих же действующих частей.

— Думаю, что ресурс НАТО иссякнет к концу года, — утверждает Подберезкин. — Сложно представить, чем ВСУ будут воевать 1 января. Огромный промышленный комплекс США требует не только денег, но и времени. Так что восполнить запасы альянса в лучшем случае удастся к середине следующего года.

Противоположной точки зрения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, помощь США и НАТО неиссякаема, так как их совокупный военный бюджет в 2022 году составил свыше 1,5 триллиона долларов. Для сравнения: российский оборонный бюджет в этом году — 4,679 триллиона рублей (около 75,2 миллиарда долларов по текущему курсу — прим. «ВМ»).

— Денег и оружия у США и НАТО хватает. Их задача заключается в том, чтобы затянуть конфликт на Украине и разорить российскую экономику. Идет кампания на истощение, — считает Литовкин.

Украина Армия США НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте