«Ресурсы исчерпаны»: как долго НАТО сможет помогать Украине

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В американском журнале National Interest предположили, что без военной помощи США и НАТО «Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяца». А как обстоят дела с запасом сил у самого Североатлантического альянса и как долго он еще сможет поддерживать Незалежную? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответили военные эксперты.

— В реальности ресурсы НАТО практически исчерпаны. Речь идет как о советском вооружении (со складов бывших стран — членов Организации Варшавского договора — прим. «ВМ»), так и о натовском, — полагает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, запасы оружия и боеприпасов западных стран расходуются на Украине быстрее, чем их успевают производить. Из-за этого страны-«помощники» уже сейчас изымают вооружение из своих же действующих частей.

— Думаю, что ресурс НАТО иссякнет к концу года, — утверждает Подберезкин. — Сложно представить, чем ВСУ будут воевать 1 января. Огромный промышленный комплекс США требует не только денег, но и времени. Так что восполнить запасы альянса в лучшем случае удастся к середине следующего года.

Противоположной точки зрения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, помощь США и НАТО неиссякаема, так как их совокупный военный бюджет в 2022 году составил свыше 1,5 триллиона долларов. Для сравнения: российский оборонный бюджет в этом году — 4,679 триллиона рублей (около 75,2 миллиарда долларов по текущему курсу — прим. «ВМ»).

— Денег и оружия у США и НАТО хватает. Их задача заключается в том, чтобы затянуть конфликт на Украине и разорить российскую экономику. Идет кампания на истощение, — считает Литовкин.